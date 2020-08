SPD OB-Kandidat Oliver Kern in Holsterhausen

In einem Monat findet die Kommunalwahl 2020 statt. Es geht um die Wahl des Oberbürgermeisteramts, um die Mandate in Rat und Bezirksvertretung und - zum ersten Mal - um die Sitze im Ruhrparlament. Am Donnerstag, dem 13.08.2020, sind die Holsterhauser Sozialdemokrat*innen mit einem Infostand um 16 Uhr an der Ecke Gemarken- und Suarezstraße vertreten. Der Oberbürgermeisterkandidat der Essener SPD Oliver Kern wird am Donnerstag bei seinen Parteigenoss*innen vorbei schauen und sich den Holsterhauser Bürger*innen zur Diskussion stellen. "Unsere Stadt steht vor großen Herausforderungen. Ich möchte, dass wir sie gemeinsam endlich angehen, statt nur drumherum zu reden. Zusammen können wir Essen besser, gerechter und lebenswerter machen. Packen wir es an!" Oliver Kern möchte die drängendsten Probleme der Stadt Essen angehen und nicht lange herum lavieren. Am Infostand werden auch die Kandidat*innen der SPD Holsterhausen Julia Jankovic, Alexander Nolte, Iris Dziura und Benno Justfelder anzutreffen sein.