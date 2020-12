Die SPD Holsterhausen hat einen großen Wunsch für das Jahr 2021: Der Regenbogenspielplatz in der Planckstraße braucht unbedingt Spielplatzpaten. Nach vielen Jahren haben die Spielplatzpatinnen an der Planckstraße ihre Patenschaft aufgegeben, weil ihre Kinder schon Heranwachsende sind. Leider hat eine interessierte Familie kurzfristig abgesagt. Die Aufgaben von Spielplatzpaten sind klar definiert und sind aber auch überschaubar.

Die Übernahme einer Spielplatzpatenschaft erfolgt ausschließlich ehrenamtlich, es entstehen keine finanziellen Verpflichtungen. Der zeitliche Aufwand für das Spielplatzpatenamt wird selbst bestimmt. Zu den Aufgaben zählt u.a. der regelmäßige Besuch des Spielplatzes, um ihn auf Schäden, Verunreinigungen und Konflikte mit Fremdnutzern an die zuständigen Stellen wie das Kinderbüro (Kinder- und Familienbüro der Stadt Essen, Telefon: 0201 88 88544, Frau Koppetsch, Telefon: 0201 88 88533, Frau Plewe-Probst, E-Mail: kinderbuero@essen.de). Die SPD-Bezirksvertreterin Iris Dziura bietet ihre Hilfe für Spielplatzpaten an: „Die Bezirksvertretung leistet auch ihren finanziellen Beitrag für Spielplätze bei entsprechenden Anträgen. Ich sehe mich als beratendes und vermittelndes Mitglied der Spielplatzpaten und der Verwaltung im Bezirk. Im letzten Jahr schaffte es die SPD Holsterhausen den Regenbogenspielplatz 2021 in ein umfangreiches Um- und Neugestaltungsprogramm aufzunehmen und zeitnah umzusetzen.“

Patenschaftsvertrag



Die Stadt Essen möchte gemeinsam mit dem Deutschen Kinderschutzbund auf einer stabilen Grundlage zusammen arbeiten. Zur Dokumentation dieser Kooperation wird zwischen den Spielplatzpaten und allen Beteiligten ein Vertrag (https://service.essen.de/detail/-/vr-bis-detail/dokument/42100/download?_19_WAR_vrportlet_action=vr-bis-detail-dienstleistung-show) geschlossen. Zur Vertragsübergabe treffen sich Paten*innen, Kinderschutzbund, Kinderbüro, Grün und Gruga sowie die Bezirkskinderbeauftragten zu einem gemeinsamen Kennenlernen auf dem Spielplatz.

Der Vertrag regelt die Aufgaben und Ziele der Patenschaft zwischen den Spielplatzpaten und der Stadt Essen und ihren Töchtern. Die Spielplatzpaten können Betreuungsangebote des Kinderschutzbundes für ihre Tätigkeit nutzen. Von der Stadt Essen gibt es finanzielle Unterstützung für die Paten. Selbstverständlich sind die Spielplatzpaten bei ihrer Tätigkeit durch die Stadt Essen versichert.

SPD-Ratsfrau Julia Jankovic verfügt über eine jahrelange Erfahrung als Mitglied im Jugendhilfeausschuss: „Die Spielplatzpaten erfüllen eine sehr wichtige Aufgabe zum Wohle der Kinder und der Lebensqualität im Wohnumfeld. Sie sorgen mit dafür, dass die Stadt Essen ihre Aufgaben bei der Instandhaltung und der gärtnerischen Pflege des Spielplatzes sowie beim Abtransport von gesammelten Unrat erfüllt. Am Besten ist es, wenn der/die Spielplatzpate/in von einem Team am Spielplatz unterstützt wird. Dafür gibt es in Holsterhausen mehrere positive Beispiele wie in der Suarezstraße oder an der Hausackerstraße. Wir Holsterhauser Sozialdemokrat*innen kümmern uns schon seit knapp 20 Jahren mit Erfolg um unsere Spielplätze. Helfen Sie mit, dass die Spielplätze so gut bleiben.“