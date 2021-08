Das Ansehen Deutschlands kann in der ganzen Welt dauerhaft beschädigt werden.

Man muss zu seinem Wort stehen und seinen Helfer helfen!

Was für ein Bild liefern wir der Welt.

Jetzt werden die Afghanen auch für den Wahlkampf missbraucht.

Der OB von Essen Thomas Kufen, sagte gestern, es hat noch nie einen so schlechten Außenminister wie Heiko Maas gesehen.

Armin Laschet hat ihm bedingungslos zugestimmt.

Komisch, die Regierung besteht aus CSU, Innenministerium, CDU Verteidigungsministerium, SPD Außenministerium und Kanzlerin CDU.



Alle haben es gemeinsam verbockt!

Wenn die Deutsche Botschaft aus Kabul schon Tage vorher Probleme melden und die nicht akzeptiert werden, weil man eine andere Meinung vertritt, ist das nicht richtig.

Wie im Berufsleben, weiß die Basis vor Ort es meist besser als die Chefs.

Reißt euch am Riemen und helft den Menschen!

Selbst die AFD sagt, man muss seine Zusagen einhalten.

Die erhoffte Massen-Evakuierung steht in den Sternen.

Ein A400M-Transportflugzeug der Bundeswehr brachte in der Nacht zu Dienstag sieben Menschen außer Landes, davon fünf Deutsche und eine Ortskraft.

Am Airport sind nicht die Menschen, die auf den Listen der Bundesregierung stehen.

Der Grund dafür ist, dass die Taliban bereits am Montagnachmittag den Flughafen abgeriegelt hatten und die Menschen in ihren Verstecken warten sollten.

Es muss eine Lösung gefunden werden.



Aus dem Straßenbild der Nachrichtensendungen, sind Frauen schon jetzt komplett verschwunden.

Ist das die Errungenschaft eines Islamischen Staates?