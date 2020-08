Eine Ausweitung der Maskenpflicht wird immer öfter gefordert .

Nun äußert sich auch AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer dazu.

Täglich steigende Corona-Neuinfektionen in Deutschland, nun hat sich auch CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Ausweitung der Maskenpflicht ausgesprochen. "Viele Unternehmen auch bei uns haben diese Maskenpflicht am Arbeitsplatz schon eingeführt. Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte", so Annegret Kramp-Kartenbauer in ihrem Statement.

Eine umfassende Maskenpflicht solle auch an den Schulen gelten. "Wenn das obligatorische Tragen von Masken im Unterricht dazu führt, dass wir die Schließung der Schulen umgehen, dann sollten wir darüber nachdenken." Dabei verwies sie auf entsprechende Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen. Erfahrungen, dafür ist es wohl noch etwas zu früh, dem gerade in NRW steigen die Fallzahlen schnell an.