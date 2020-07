18.07.2020...

Wirbleibenzuhause...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Medikamente nicht mehr lieferbar...

Das zeichnete sich schon seit Oktober 2019 ab...Keine Reaktion der Pharmaindustrie...geschweige denn der Politik...wieder einmal verschlafen...wie so vieles in den letzten Jahren...So ist das wenn man sich darauf verlässt und die Medikamente in Indien oder in China herstellen lässt...Der Dumme ist immer der Patient...Es muß sofort was unternommen werden, dass wichtige Medikamente wieder in Europa hergestellt werden...Dann passiert so etwas nicht...Mich macht das nicht nur traurig, sondern auch wütend...

Ich habe mich auf mein Medikament Nebivolol 5 mg gut eingestellt...jetzt ist es von keinem Hersteller lieferbar...Ich muß jetzt mit meinem Arzt besprechen was ich einnehmen kann...wieder muß der Körper sich erst daran gewöhnen...so eine Umstellung ist nicht leicht...Man müßte die Pharamindustrie auf Schmerzengeld verklagen...die haben nur an ihren Reibach gedacht...