Kommando Spezial Kräfte KSK.

Der Verteidigungsminister

greift durch, aber warum erst jetzt?

Das ist doch nichts neues.

1978 hatte ich selber bei der Bundeswehr die Erfahrung gemacht.

Frische Zeitsoldaten, zeigten Regelmäßig den Hitlergruß

und sangen die Internationale.

Niemand hat das Interessiert!

Es ist leicht bei der Bundeswehr an Munition zu kommen.

Zuerst macht man gerne Schießübungen, aber dann

wird das zwei Stündige Waffenreinigen lästig.

Man gibt die Munition an einen Kameraden weiter der gerne schießt.

Hurra Manöver, dass ist ein Freibrief,

da geht einiges verloren auch an Übungsmunition.

Maximal ein Bericht wenn Ausrüstungsgegenstände verloren gehen.

Aber im normalen Betrieb fällt jeden fehlende Kugel sofort auf.

Also ist doch alles nichts neues, nur auf einer anderen Dienstgrad Ebene.

Im gesamten Ablauf muss mehr kontrolliert werden und nicht nur einmal.

Die Jungs vom KSK machen im Ernstfall einen guten Job und wir brauchen sie!

Manche fühlen sich eben als Stars wie Fußballer.

Da muss das Ego auf ein normales Maß zurück.