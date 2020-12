Mit Lebkuchen und Dominosteinen hat die Junge Union Essen den Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal der Corona-Stationen am Uniklinikum Weihnachtsgrüße übermittelt. Durch eine Spendenaktion konnten eine ganze Wagenladung Süßigkeiten, Tee, Kaffee und Weihnachtsgebäck für das Klinikpersonal erworben werden.



„Das Universitätsklinikum Essen versorgt in Nordrhein-Westfalen die meisten Corona-Patienten. Die Belastung für das Personal ist enorm. Mit einer kleinen Aufmerksamkeit möchten wir den Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal am Klinikum unseren Dank für ihren unermüdlichen Kampf gegen das Corona-Virus aussprechen“, sagt Alexander Bothe, der stellvertretende Vorsitzende der jungen Christdemokraten in Essen.

Die Geschenke wurden von den Pflegedienstleitungen der Corona-Stationen sowie von Professor Clemens Kill, dem Direktor des Zentrums für Notfallmedizin, entgegengenommen. „Es freut uns sehr, dass die Junge Union die Arbeit investiert hat, um unserem Personal ihre Anerkennung auszudrücken“, so Kill.