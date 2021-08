Aus der Reihe : Bericht aus den Ausschüssen – heute der Sportausschuss:

Heute war Sportausschuss angesagt und somit hatte unser Bundeskanzler Kandidat Christian Gröll die Möglichkeit die neuen Ratssessel in Rathaus zu entjungfern.

Den Austausch der im letzten Jahr beschlossen wurde, stimmen wir aufgrund des positiven Eindrucks am Popo-meter zu, sofern die Stühle auch wirklich 40 Jahre halten.

Weiterhin wurde grünes Licht für die Renovierung der Flutschäden u.a. in Steele und am Eisenhammer für den Stadtrat empfohlen, sobald dieser "beschließt" können die Ausschreibungen beginnen und man vermutet, dass z.B. das Freibad in Steele im 1. Quartal 2023 wieder genutzt werden kann.

Das Dach der Sporthalle in der Margarethenhöhe zu sanieren wurde ebenfalls einstimmig empfohlen. Kostenpunkt: ca. 1,5mio.€

Leider wird hier mal wieder blind dem Architekturbüro OTTAWA Management Consult GmbH vertraut und keine der angegebenen Kosten überprüft.

Gerne kann hier die Kostenberechnung von interessierten bei uns im Büro eingesehen und für gut oder schlecht befunden werden. Der erste Eindruck sagt aber, dass die Preise soweit okay sind.

Wir gratulieren dem TV Bredeney 1895 e.V. für den Zuschuss zur Klimaanlage in Höhe von 6495€ -HURRAAA! (Klassischer 40%ige städtische Zuschuss den jeder Verein für seine Sportanlagen, sofern Zuschussfähig, beantragen kann)

Eine weitere positive Nachricht ist, dass der TC RAWA Essen 1972 e.V. seinen Antrag beim Landesförderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" für die Stützung eines Erdwalls durch eigene Überlegungen um 40k€ reduzieren konnte.

Gleichwohl wird eine "Teichsanierung" auf einem Golfplatz eines anderen Vereins für 196k€ für nicht ganz so toll empfinden.