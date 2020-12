Harter Lockdown in NRW

Jetzt also doch!

Nun Fordert Armin Laschet für NRW einen harten Jahresend - Lockdown.

Im Gegensatz zu den Aussagen des Koalitionspartner FDP.

Ein genaues Konzept fehlt noch, zu erwarten ist aber eine Änderungen zu den Maßnahmen im Frühjahr. Trotz dem Lockdown light infizieren sich täglich wieder mehr Bürger mit dem Corona Virus.

Die täglichen Todeszahlen liegen für Deutschland, zwischen 400 – 500. Intensivstationen sind am Limit. Die Pflegekräfte sind erschöpft.

Darauf muss der sonst so zögerliche Armin Laschet reagieren. Vor einigen Tagen war das alles noch nicht im Fokus. Da hieß es noch Maßnahmen in NRW wirken sich sofort auf die Nachbarländer aus.

Da jetzt auch Nachbarländer reagieren, entsteht auch der Druck auf die Landesregierung, zudem eine große Anzahl der Bürger sich wirksame Maßnahmen wünschen, anstelle von ständigen Feineinstellungen.

Schutz der Wirtschaft kann nicht das alleinige Ziel sein,

denn jeden Tag versterben der Wirtschaft 500 potenzielle Kunden täglich.

Da kann man doch mit Einschränkungen bis zum 10.1.2021 leben.

Bürger ab 60 Jahren sollen jetzt in der Apotheke 3 Masken gratis vor Weihnachten erhalten.

Mal sehen wann die Apotheken diese Maßnahme umsetzen können.