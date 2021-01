Die Autobahn GmbH des Bundes markiert am Montag, 1. Februar, in der Zeit von 9 Uhr bis 15.30 Uhr die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Essen-Bergerhausen und Essen-Haarzopf in Fahrtrichtung Düsseldorf. Während der Arbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei.

Diese Markierungsarbeiten sind wetterabhängig. Gegebenenfalls werden deshalb die Arbeiten erst am Donnerstag , 4. Februar, vollständig abgeschlossen.