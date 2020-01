Wegen der routinemäßigen Überprüfung der Lüftungsanlagen sperrt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr den A40-Ruhrschnellwegtunnel in Essen in drei Nächten:

• Sperrung des Tunnels in Fahrtrichtung Dortmund am Montag, 6. Januar, ab 21 Uhr bis Dienstag, 7. Januar, um 5 Uhr.

• Sperrung des Tunnels und der Auffahrt Essen-Zentrum in Fahrtrichtung Venlo jeweils am Mittwoch, 8. Januar, ab 21 Uhr bis Donnerstag, 9. Januar, um 5 Uhr sowie am Donnerstag, 9. Januar, ab 21 Uhr bis Freitag, 10. Januar, um 5 Uhr.

Die Arbeiten finden bewusst in den verkehrsärmeren Nachtstunden statt. Lokale Umleitungen sind ausgeschildert.