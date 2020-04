Dass Kinder sind keine kleinen Erwachsenen sind, darauf weist Dr. Claudio Finetti, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Elisabeth-Krankenhaus Essen regelmäßig hin! Die Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin, für Kinderchirurgie sowie für Früh- und Neugeborene versorgen in diesem Haus kranke Kinder und Jugendliche nicht nur medizinisch kompetent, sondern gleichzeitig kind- und familiengerecht. Erkennbar ist dies auch am erneut verliehenen Qualitätssiegel „Augezeichnet.Für Kinder“, das das Krankenhaus im Rahmen der sechsten bundesweiten Bewertung für weitere zwei Jahre erhalten hat.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit durch diese erneute Auszeichnung eine Wertschätzung erhält“, so Dr. Claudio Finetti, Dr. Peter Liedgens und Dr. Dariusz Michna, die Chefärzte der ausgezeichneten Kliniken. Besonders danken die drei Mediziner ihren Teams, den Ärzten sowie Mitarbeitern der Pflege. „Es sind unsere funktionierenden Teams in den jeweiligen Kliniken sowie das gute interdisziplinäre Miteinander. Nur so ist unsere Arbeit mit den Kindern und Familien möglich“, betonen sie.

Im Zwei-Jahresrhythmus ermitteln die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus, die Gesellschaft für Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland sowie die Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie die Strukturqualität bei der ambulanten sowie stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Diese Kriterien erfüllen die Kliniken für Kinder und Jugendliche im Elisabeth-Krankenhaus Essen in vollem Umfang und zum wiederholten Male. Besonders wird im Rahmen der Auszeichnung hervorgehoben, dass jederzeit eine fachärztliche kinderchirurgische Versorgung der Kinder durch die Kinderchirurgie des Hauses sichergestellt ist.

Die drei Kliniken, die im Zentrum Mutter und Kind zusammengefasst sind, dürfen bis Ende 2021 erneut gemeinsam das Logo „Ausgezeichnet.Für Kinder.“ führen.