Im Rahmen von Bauarbeiten wurde heute (19.01.) ein Blindgänger an der Sachsenstraße, in Höhe Hausnummer 27, im Südviertel gefunden. Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe wird noch heute entschärft. Es handelt sich um die erste Entschärfung im neuen Jahr.



Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollen sich die Bewohner*innen während der Entschärfung in den Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Betreuungsstelle



Eine Betreuungsstelle für die Versorgung der zu evakuierenden Personen wird eingerichtet. Die Feuerwehr wird die aktuell besondere Lage rund um das Coronavirus bei der Betreuung der Menschen vor Ort berücksichtigen.

Behinderungen

Mit Behinderungen des Individualverkehrs und des ÖPNV ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer*innen werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Aktuelle Infos



Aktuelle Informationen zur Bombenentschärfung gibt es auf der Homepage der Stadt Essen unter www.essen.de/bombenfund, auf Stadt Essen – Das Stadtportal, dem offiziellen Facebook-Account der Stadt Essen unter www.facebook.com/StadtportalEssen sowie über die lokalen Medien. Das Bürgertelefon zur Bombenentschärfung wird unter der Nummer 0201 123-8888 eingerichtet.