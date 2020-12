Mit großem Erfolg wurde am einen Tag vor Heilig Abend das Corona Testzentrum in der Grugahalle (CTG) eröffnet. Viele hundert Menschen aus Essen und Umgebung haben das Angebot genutzt und sich einem Corona Schnelltest unterzogen.

„Das Weihnachtsfest konnte so für viele Menschen mit einer gewissen Sicherheit gefeiert werden“, so der Initiator Peter Ricken. Das hohe Besucheraufkommen hat dem Apotheker noch einmal deutlich den Bedarf eines zentralen Testzentrums in Essen verdeutlicht. „Aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen sehr gewissenhaft mit möglichen Infektionsrisiken umgehen und dem hohen Zuspruch, haben wir uns entschieden, das Testzentrum vorerst geöffnet zu lassen“, ergänzt Ricken.

29,95 Euro und 15 Minuten

Lange Wartezeiten können durch eine Online-Terminbuchung unter www.coronatest-gruga.de vermieden werden. Das CTG wird von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet sein. Eine Anmeldung ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

In dem Corona-Schnelltestzentrum werden die Tests medizinisch sicher unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt. Das Testergebnis steht bereits nach 15 Minuten zur Verfügung. Wer dann feststelle, dass er infiziert sei, könne sich direkt in Quarantäne begeben, ohne Familienmitglieder zu gefährden. Die Kosten liegen bei 29,95 Euro je Schnelltest. Das Ergebnis erhält man direkt vor Ort.