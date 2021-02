Nun ist es auch in Essen soweit. Das Impfzentrum nimmt den Betrieb auf.

Jeder weiß, es ist in der Messe Essen Halle 4 untergebracht.

Aber in der Wahrnehmung geht man davon aus, man geht in den Haupteingang und ist schon da. Das ist aber nicht so.



Man muss noch gut 550 Meter laufen bis zur Halle 4.

Zunächst geht man den Weg zwischen Messehalle und Grugahalle in Richtung Gruga Park.

Am Ende des Weges muss man sich links halten und dem Weg weiter in Richtung „ Blumenhof“ jetzt Kurhaus folgen. Am Ende des Weges liegt dann links das Impfzentrum.

(Siehe Fotostrecke).

Für den Fall, dass es einen Stau bei schlechtem Wetter vor der Halle 4 geben sollte, ist ein Regenschirm ratsam. Es gibt dort keine Möglichkeit sich unterzustellen.

Auf dem Fußweg zur Halle führt ein Teil des Weges über Kopfsteinpflaster, hier Vorsichtig sein, damit die älteren Personen nicht stolpern.

Maske nicht vergessen!

Der Parkplatz vor der Grugahalle verfügt über automatische Schranken und ist Gebührenpflichtig. Eine Stunde für einen Euro. Ich würde mal von 3 Stunden Nutzungsdauer ausgehen.

Der Weg zum Impfzentrum ist ausgeschildert.