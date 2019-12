Ich hatte mich schon immer gefragt wie eine Kokosnuss von innen aussieht. Also einfach mal eine alte Nuss genommen und durchgesägt. Nach dem ersten Schnitt durch die "Verpackung" kommt man auf die Nuss. Auch diese muss man zersägen. Hinter dieser Schale liegt dann das Fruchtfleisch. Ist die Nuss länger gelagert kann man das Fruchtfleisch als Kugel komplett entnehmen. Was macht man jetzt mit dem Rest? Als Idee, eine Krippe bauen. Die in jede Wohnung passt. Einfach die Kokosnussschale mit etwas Moss befüllen und eine Figur von Josef, Maria und dem Jesuskind einsetzen.

Fertig ist die Krippe. Ach ja, wer keine Kokosnuss hat, kann diese in einem gut sortierten Zoohandel bekommen. Viel Spaß beim Nachbau.