Am 23. Juni beginnt in der VKJ-Familienbildungsstätte im Südviertel der neue Elternstart NRW-Treff. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Eltern mit ihren Babys bis zum 4. Lebensmonat (geboren ab März 2020), die bislang noch kein "Elternstart NRW"-Angebot in Anspruch genommen haben. Die Teilnahme ist kostenlos.

"Aufgrund der corona-bedingten Sicherheitsvorkehrungen gilt der neue Elternstart NRW-Treff für Kinder, die noch nicht mobil sind, da man so die Abstandsregelungen besser einhalten kann", erklärt Erziehungswissenschaftlerin Medina Hasic, die das Angebot leitet.

Bei den offenen Treffen können sich die Teilnehmenden mit anderen Eltern austauschen und lernen, die "Sprache" ihres Babys besser zu verstehen. Sie erhalten Tipps und Anregungen für den Familienalltag und bekommen Informationen über weitere Angebote für Familien mit Kindern.

Teilnahme kostenlos

Der Elternstart NRW-Treff findet dienstags von 10.30 bis 12 Uhr im Bewegungsraum der VKJ-Familienbildungsstätte, Brunnenstraße 29, statt. Anmeldungen sind zu Beginn der Treffen direkt vor Ort im Bewegungsraum möglich sowie online unter www.vkj.de/kurse

Die Bushaltestelle "Hohenzollernstraße" der Linien 145 und 146 befindet sich direkt vor dem Gebäude.