Auf der Homepage des VFA ( Verband für Arzeneimittelforschung) gibt es interessante Beiträge zu einer Medikamentenbehandlung gegen Corona.

Quelle der Bayer AG zu dem Malariamittel Resochin:

in verschiedenen Testszenarien in China hat sich Resochin (ein sehr alter, aber wirksamer Wirkstoff im Kampf gegen Malaria) als wirksam bei der Behandlung von COVID-19 herausgestellt. Es handelt sich hier um einen sog. off-label-use in nicht repräsentativen Untersuchungen, die in der Not durchgeführt wurden. Bayer übernimmt hier gesellschaftliche Verantwortung und stellt ein Kontingent von mehreren Millionen Tabletten kostenfrei zur Verfügung, das von den Gesundheitsministerien der Länder genutzt werden kann.

Auf der Homepage des Vfa findet man unter anderen diese Informationen:

Antivirale Medikamente, die ursprünglich gegen HIV, Ebola, Hepatitis C, Grippe, SARS oder MERS (zwei von anderen Coronaviren hervorgerufene Krankheiten) entwickelt wurden. Sie sollen die Vermehrung der Viren blockieren oder verhindern, dass sie in Lungenzellen eindringen. Auch ein altes Malaria-Medikament wird geprüft, dessen Wirksamkeit gegen Viren erst vor kurzem entdeckt wurde.

Was ist was?

Coronavirus: Es handelt sich um den Oberbegriff für eine Familie von Viren, die Menschen oder Tiere befallen. Die Erreger von SARS in den Jahren 2002/2003, MERS und zahlreichen Erkältungsformen zählen ebenfalls dazu.

SARS-CoV-2: Dieser sich aktuell weltweit verbreitende Erreger war bis dato unbekannt und erhielt seinen Namen erst im Februar 2020. Deshalb wurde und wird er in der Berichterstattung auch häufig „neuartiger Coronavirus“ genannt. Die Abkürzung steht für Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2.

Covid-19: Zum Glück erkrankt nicht jede Person, die sich mit SARS-CoV-2 ansteckt. Diejenigen, die nach einer Ansteckung mit dem neuen Erreger Symptome zeigen, leiden unter der Atemwegserkrankung Covid-19. Die Bezeichnung leitet sich ab von „Coronavirus -Disease“ und dem Jahr des ersten Auftretens, 2019.

Zusätzlich gibt es ein sehr interessantes Interview auf You Toube von H. Wolfgang Wodarg. Er ist Lungenarzt und war mal für die SPD Berater im Landtag. Er stellt darin die These auf , dass Corona schon länger existiert aber jetzt erst entdeckt wird, da es nun Tests dafür gibt.

Jetzt verbietet die Bundesregierung auch die Reisen in Deutschland mit Hinblick auf die Osterferien.

PK heute von Angela Merkel.

Trotz allem macht es etwas Hoffnung, das es zum Teil schon Medikamente geben soll.