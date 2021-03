Bereits im September des vergangenen Jahres wurde der Standortwechsel der europäischen Leitmesse "Altenpflege" von Hannover nach Essen bekannt gegeben. Jetzt ist es ganz offiziell: Die Verträge zwischen der Messe Essen und dem Gastveranstalter Vincentz-Network sowie der Durchführungsgesellschaft Deutsche Messe wurden nun unterzeichnet.

Somit wird die Fachmesse für die stationäre und ambulante Pflegewirtschaft in den geraden Jahren langfristig in der Ruhrmetropole durchgeführt. In den ungeraden Jahren findet die Messe wie gewohnt in Nürnberg statt.

Führender Gesundheitsstandort des Ruhrgebiets



Die Stadt Essen gilt als führender Gesundheitsstandort des Ruhrgebiets und darüber hinaus. Oberbürgermeister Thomas Kufen sowie Stadtdirektor und Gesundheitsdezernent Peter Renzel ließen es sich daher nicht nehmen, die Veranstalter zur Vertragsunterzeichnung in der Messe Essen zu begrüßen. „Wir freuen uns, dass die 'Altenpflege' alle zwei Jahre in Essen eine neue Heimat gefunden hat. Das stärkt die Bedeutung unserer Stadt sowohl als Medizin- wie auch als Messestandort“, blickt Kufen positiv auf die Erweiterung des Veranstaltungskalenders.

Pflege hat hohen Bedarf an fachlichem Austausch

Dr. Dominik Wagemann, Verlagsleiter des Veranstalters Vincentz-Network, ist sich sicher, dass Essen die richtige Wahl war: „Die Messe Essen liegt inmitten einer der bevölkerungsstärksten Regionen Europas. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es rund 6.000 Pflegedienste und -heime. Der Bedarf an Vernetzung der Beschäftigten in der Altenhilfe und an Impulsen für ihre täglichen Aufgaben ist spürbar groß.“ Peter Renzel ergänzt: „Insbesondere die Coronavirus-Pandemie hat gezeigt, dass Pflegekräfte ständig vor neue Herausforderungen gestellt werden. Die Branche braucht mehr denn je eine Plattform für innovative Produkte und den fachlichen Austausch. Die Messe ist daher eine optimale Gelegenheit, sich weiterzubilden.“