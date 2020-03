Ein Karriereberater der Polizei in NRW ist am Donnerstag, 12. März, in Essen zu Gast. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr informiert er in der Agentur für Arbeit Essen, Berliner Platz 10, Raum 0132, im BIZ im Erdgeschoss über die Polizeiarbeit.

Interessierte aus Essen, die eine (Fach)Hochschulreife haben und mehr über das Auswahlverfahren der Polizei, den Bachelor-Studiengang, Spezialisierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten erfahren möchte, sind zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen. Gerne können auch Fragen an den Karriereberater der Polizei gerichtet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Einsatzbewältigung, Gefahrenabwehr, Kriminalitätskontrolle und polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit bestimmen den polizeilichen Berufsalltag.Das bedeutet zum Beispiel, Grundrechte zu schützen, Menschen in für sie schwierigen Situationen zu helfen, Straftaten aufzuklären und Verkehrsverstöße zu ahnden sowie notwendige Eingriffsmaßnahmen anzuordnen und durchzusetzen.

Polizeiarbeit ist Teamarbeit und stellt hohe Anforderungen an fachliche und soziale Kompetenzen. Ebenso bietet sie aber auch vielfältige Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.