Porree noch einmal nutzen, wie soll das gehen?

Jetzt spinnt der doch! Nein es geht ganz einfach.

Den Porree kaufen und Essen und jetzt?

Das Ende mit den Wurzeln einfach in ein Glas Wasser auf die Fensterbank stellen.

Nach einem Tag sieht man schon wie der Porree wächst.

Will man ihn größer haben, muss man ihn nach einigen Tagen

in Erde Pflanzen, damit er mehr Nährstoffe bekommt.

Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und ein schönes Experiment für Kinder.

Als Beschäftigung und Ersatz für den Kindergarten.

Sie können dann ihr eigenes Gemüse essen.

Danke an meine Frau für diese Idee.