30.01.2020...

Wie immer meine beiträge in loser Folge...

Ich habe mir mal gedanken gemacht...Es gibt immer weniger Zeitungen...Also auch weniger Arbeit für Lokaljournalisten...Immer mehr spielt sich im Internet ab...Nacher ist dann nur noch eine Handvoll Journalisten vorhanden...

Beispiel in Düsseldorf gibt es keine lokalzeitung mehr...wir in essen haben noch viele...ich glaube das wird so auch nicht bleiben...also werden sich wohl einige lokaljournalisten umsehen müßen als was sie demnächst arbeiten...ist es für uns dann nicht besser lieber nicht mehr soviele beiträge einzustellen...wir nehmen ihnen ja sonst die arbeit weg...wir machen es hobbymäßig...sie müßen davon leben...