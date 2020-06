13.06.2020...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Hallo ihr lieben...Gestern war für mich ein voller Erfolg...keine Probleme mit Löwenstein gehabt...gute Beratung...Neugerät Prisma SMART H+L mit Atemluftbefeuchter...beim Befeuchter ist die Heizung doppelt so groß...dadurch ist der Mund nicht mehr so trocken...bessere Befeuchtung...dazu die Maske AirFit F30 Größe M...verspüre schon nach kurzem Einsatz einen besseren Schlafrhythmus...ich habe ja schon über 20 Jahre ein Gerät mit Masken...aber ich glaube jetzt habe ich das richtige gefunden...ich hoffe es...mit der Maske das ist auch ok...sitzt gut, und drückt nicht so sehr...wenn höchstens ein bisschen auf dem Kinn...diese Maske gibt es nur in der Größe S und M...das sind Vorablorbeeren...ich hoffe es bleibt so...aber der erste Eindruck ist gut...bekomme auch gut Luft wenn ich auf dem Rücken schlafe...