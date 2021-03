Was für ein Rückschlag wieder für AstraZeneca.

Dänemark und Norwegen setzen die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca aus.

Italien impft bestimmte Chargen nicht mehr.

Man will zunächst prüfen ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und einem Todesfall nach einer Impfung besteht.

In Dänemark hatte man jetzt die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZenca zunächst als „Vorsichtsmaßnahme“ ausgesetzt,

nachdem eine Person mit einem Blutgerinnsel nach der Impfung verstorben war.

Auch andere Länder haben eine Charge des AstraZeneca-Impfstoffs gestoppt, nachdem Berichte von Blutgerinnsel eine Untersuchung der europäischen Arzneimittelaufsicht ausgelöst hatten.

In Deutschland sieht man noch keinen Handlungsbedarf.

Die Bundesregierung verweist in der Sache auf laufende Untersuchungen auf EU-Ebene. Nach derzeitigen Stand gebe es noch keine Hinweise darauf, dass ein Todesfall in Dänemark mit einer Corona-Impfung ursächlich in Verbindung steht.

Die Arzneimittelbehörde sagte, dass



bei drei Millionen Impfungen,

22 Fälle von Blutgerinnseln gemeldet worden sind.

„Es gäbe zurzeit keine Hinweise darauf, dass die Impfung diesen Zustand verursacht hat, da es nicht zu den registrierten Nebenwirkungen gehört.“

Österreich, Estland, Litauen, Luxemburg, Italien, Dänemark, Norwegen und Lettland haben den Impfstoff bislang gestoppt.

Nach dem sich die Lage jetzt etwas beruhigt hatte, ist AstraZeneca wieder in den Schlagzeilen.

Leider nicht im positiven Sinne.