In Zeiten von Corona bietet die Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen weiterhin statt eines klassischen Patientenseminars ein Webinar zum Thema "Migräne" an. Die nächste Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 18. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr.

Die Neurologen Prof. Dr. Dagny Holle-Lee, Dr. Sebastian Wurthmann, Michael I. Nsaka und Dr. Armin Scheffler klären dann online in Kurzvorträgen und anschließenden Fragerunden zu Ursachen und Behandlungen der Migräne auf. Anmeldungen zum Zoom-Webinar vorab unter dem Link: https://tinyurl.com/Migraene2021. Die Teilnahme ist kostenlos.

Mehr Frauen als Männer sind betroffen

In Deutschland leiden etwa 10 Millionen Menschen unter Migräne. Mehr Frauen als Männer sind betroffen. Die Migräne ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Verschiedene Auslöser können zur Entstehung der einzelnen Migräneattacke führen. Dabei ist meistens nicht nur ein Auslöser allein verantwortlich. Stress, zu viel oder zu wenig Schlaf und ein unregelmäßiger Lebensrhythmus können Attacken auslösen. Darum geht es beispielsweise in dem Vortrag „Essen und andere Migränetrigger“. Außerdem stehen die „Schwindelmigräne“ auf dem Programm sowie das Thema „Hilft Strom bei Migräne“.