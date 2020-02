Es kann ein wenig ungemütlicher werden auf der A44 Richtung Velbert. Zumindest in der neuen Woche sollten sich Pendler darauf einstellen.



Auf der A44 in Fahrtrichtung Velbert steht von Mittwoch (26.2.) bis Samstag (29.2.) zwischen den Anschlussstellen Essen-Heisingen und Velbert-Langenberg tagsüber nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr hat dort eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Weil sich wegen des Wetters die Arbeiten in dieser Woche nicht durchführen ließen, werden die Fahrstreifen nun an folgenden Tagen gesperrt: Mittwoch bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr und Samstag von 8 bis 17 Uhr.

Zusätzlich sind in Fahrtrichtung Velbert an den Anschlussstellen Essen-Heisingen, -Überruhr, -Kupferdreh und -Dilldorf von Mittwoch bis Samstag die Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen verkürzt.