Der Gestiefelte Kater ist im Parlament, das Rumpelstilzchen ist draußen.

Man könnte an die Wahl in den USA denken. Das würde auch passen, denn Joe Biden braucht die Fähigkeiten des gestiefelten Katers um das Ansehen in der Welt wieder herzustellen, dass durch Rumpelstilzchen zerstört wurde.

Aber es geht hier nicht um die USA sondern um Essen Kettwig.

Bei heute angenehmer Temperatur von 18 Grad lädt Kettwig zum Schlendern ein. Viele nutzen die Gelegenheit, die Malerische Altstadt mit den Fachwerkhäusern im Sonnenlicht zu besuchen. In Kettwig wurden an den Gebäuden Märchentafel aufgehängt, die es zu entdecken gilt. Selbst Amerikaner waren heute in den Straßen zu sehen. Ach ja auch das Rumpelstilzchen ist zu sehen, wobei wir wieder beim Eingangs Thema wären.

Es gibt noch weitere Bilder in der Stadt, findet sie!