Mann kann dieses Paradies auch die Passwortinsel nennen.

Würde ich gerne auch nehmen wenn ich

mich nicht immer dabei verschreiben würde.

Eine schöne kleine / mittlere Insel die man in

45 Minuten umrunden könnte.

Ab Male fliegt man 50 Minuten mit einem Wasserflugzeug über die Inselwelt.

Schon das ist ein Genuss obwohl es in der Maschine etwas eng ist.

Das Wasserflugzeug ist von der Insel gechartert.

Als normaler Passagier wartet man in einer

Loge mit Getränken und Leckerrein auf die Zubringer

Flugzeuge aus der ganzen Welt.

Dann geht es los, wie ein Buschpilot wird die Maschine von zwei Piloten gestartet.

Barfuß und mit Cooler Sonnenbrille wird die Maschine in die Luft gebracht.

Dabei halten beide Piloten die Gashebel der Maschine fest im Griff.

Blick in Cockpit ist immer möglich, da es keine Tür gibt.

Jetzt wird auch die Lüftung angeschaltet, zwei kleine Ventilatoren tuen ihren dienst.

Auf der Insel angekommen wird man auch gleich mit Golfcars abgeholt,

man erledigt die Formalien und ab ins Zimmer. Diese bestehen aus traumhaften

Doppelbungalows. TV, Klimaanlage, Ventilator, Safe, Minibar

und ein Traumhaftes Bad, mit einer Wasserfall Außendusche.

Jeder Bungalow hat zwei Liegen. Es gibt für einen Komplex eine Bucht.

Auch wenn die Insel ausgebucht ist scheint sie leer.

Es gibt zwei Speiseräume wobei der kleine der schönere und ruhigere ist.

Riesige Speisenauswahl. Eine große Bar am Pool mit Unterhaltungsprogrammen.

Tauchbasis , Wassersportcenter , Fitnessstudio und SPA.

Wobei diese Aktivitäten außer dem Fitnessstudio extra kosten.

Zu empfehlen die Schnorcheltour zum Turtelgarten.

Tiefenspannte Wasserschildkröten in nächster Nähe.

Generell ist das Meer dort wie eine Badewanne nur mit sehr vielen Fischen.

Leider sind dort die Korallen durch die Umwelteinflüsse sehr

zerstört, aber sie kommen schon an einigen Stellen wieder.

Nachteil sind leider aber hier auch die Touristen.

Besonders die Asiaten können zum großen Teil

nicht schwimmen und gehen trotzdem ins Wasser.

Dabei zertrampeln sie dann noch die zum "Glück" toten Korallen.

Wer Spaß am Meer, Fischen und Ruhe hat ist hier genau richtig.

Allerdings sollte man sich Sonnencreme und Deo von zu Hause mitbringen.

Auf der Insel gibt es zwar einen Shop, aber alles ist sehr teuer,

da die Waren eingeflogen werden müssen.

Deshalb sollte man auch AI buchen, ein Bier würde sonst 8 $ US + Tax + Service kosten.