Island im Januar

Hier in unseren Breiten gibt es meistens Schneemangel. Es ist nur kalt und ungemütlich.

In Island ist es auch kalt, aber trotzdem angenehm. Karge Vegetation aber eine schöne Landschaft.

Bei minus 8 Grad ins Freibad, da kein Problem. Es gibt dort Hotpots, natürliche Quellen die aus der Erden kommen und in einer Art Pool aufgefangen werden.

Sehr schön anzusehen, dass sogar Wasserfälle einfrieren können.