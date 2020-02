Täglich sitzt Torsten Görke an historischem Ort am Schreibtisch, denn sein Weinhandel Bürgerheim im Essener Südviertel wurde bereits 1867 als "Actiengesellschaft Bürgerheim" gegründet. Der jüngste Ausflug nach Paris war jedoch auch für den weit gereisten Weinhändler etwas ganz Besonderes.

Vor einigen Wochen war dem Bordeaux-Experten eine Einladung des Château Giscours aus dem weltberühmten Anbaugebiet Margaux ins Haus geflattert. Dessen Direktor Alexander van Beeck war im letzten November bei einer Weingala auf Schloss Hugenpoet.

Vier-Gang-Menü in der Schlachtengalerie

Nun war Görke zu Gast im Schloss Versailles - allerdings nicht als Tourist. Die Commanderie du Bontemps, eine etwa 350 Mitglieder starke Vereinigung von Château-Besitzern aus dem Bordeaux, hatte anlässlich der Vinexpo in Paris zum Galadinner geladen. 630 Gäste, darunter der 83-jährige Baron Rothschild ließen sich in der Schlachtengalerie ein Vier-Gang-Menü inklusive Weinbegleitung schmecken. Zum Käse wurde unter anderem ein Château Lafite Rothschild 2004 aus der Magnumflasche kredenzt.

"Versailles ist schon beeindruckend. Und das Menü für 650 Personen in der Schlachtengalerie war eine logistische Meisterleistung", schwärmte Torsten Görke nach der Rückkehr aus Frankreich.