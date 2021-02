Ausflugstipp, die Ruine der Zeche Rudolph

Die Zeche Rudolph war ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Essen-Kettwig-Oefte und liegt jetzt in einem Naturschutzgebiet. Das Bergwerk hat eine über 130-jährige Geschichte. Das Bergwerk wurde während seiner gesamten Betriebszeit mehrmals stillgelegt und wieder in Betrieb genommen. Jetzt gibt es nur noch davon eine Ruine im Wald die schwer zu finden ist.

Die Adresse lautet, Zum Timpen 60, 45239 Essen

Parkmöglichkeiten gibt es dort leider kaum noch. Auf dem Weg dorthin liegt auch ein Viehbetrieb mit großem Stall und Kühen. Folgt man der Straße ist dann rechts eine Einfahrt. Man folgt dann dem Trampelpfad, erreicht man den Wald, dann die erste Möglichkeit links nehmen. Das ist auch ein Trampelpfad. Dann nur noch ca. 150 Meter gerade aus.

Es ist schön zu sehen, wie die Natur sich ihr Gebiet zurückerobert.

Viel Spaß beim Entdecken!