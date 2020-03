Als 30 Grad plus Urlauber, wollte ich mal das Gegenteil ausprobieren.

30 Grad Minus. Die hatte ich zwar nicht erreicht,

aber -8 bis - 13 Grad Minus war auch genug.

Die erste Überraschung war diese Temperatur wurden nicht als kalt empfunden.

Eher als angenehm. Schneebedecke Landschaften, kleine Überschaubare Orte,

Natur pur.

Ein absoluter Höhepunkt war eine Huskie Schlittenfahrt.

Sehr teuer aber jeden Euro wert.

Zunächst hatte ich gedacht, dass man sich auf einen Schlitten setzt

und durch die Landschaft gefahren wird. Aber falsch gedacht.

Am Hundecamp bekam man eine Einweisung zum Schlitten und

Umgang mit den Hunden. Dann die wichtigste Aussage ihr und

die Tiere seit ein Team.

Sollte sich ein Hund nach hinten zu dir umdrehen,

heißt das helfe uns mal mit.

Wir hatten für die Tour einen Kälteschutzanzug angezogen.

Der Mascha sagte das wir nur eine kleine Tour von 5 Km machen können,

da es für die Hunde noch zu Warm ist.

Es war -11 Grad. Ab Minus 22 Grad könnte man Touren ab 10 Km machen.

Der erste Gedanke war schade nur eine kurze Fahrt.

Ich sollte meine Meinung noch ändern.

Die Schlitten waren schon mit 6 Hunden eingespannt.

Kaum wurde man von den Hunden gesehen, waren die

außer Rand und Band. Vorfreude, gleich geht es los.

2 Personen hatten einen Schlitten.

Kaum war die Bremse gelöst, legten die Hunde in

einem Affenzahn los.

Vor der ersten Kurve musste man schon Bremsen,

sonst wäre der Schlitten umgekippt.

Dann eine leichte Steigung, ein Hund schaut zu mir.

Keine Reaktion von mir.

Ich war damit beschäftigt den Schlitten in der Spur zu halten

und nicht zu stürzen. Dann schaute wieder ein Hund zu mir

und ich erinnerte mich an die Worte des Mascha.

Ihr seit ein Team, helfe mit. Das tat ich dann, mit einem Fuß

auf den Kufen und den anderen für kräftige Bewegungen,

wie bei einem Tretroller zur Unterstützung der Tiere.

Das hört sich einfach an, ist es aber gar nicht.

Der Herzschlag rast. Dann wieder eine Ebene Strecke,

ich konnte mich ausruhen.

Jetzt merkte ich auch das es für die Tiere zu warm war.

Mit ihren für mich überlangen Zungen tauchten sie in

den Schnee und tranken ihn.

Nach 2,5 Km gab es dann einen Fahrerwechsel

ich war froh das Steuer aus der Hand zu geben.

Ich war platt. Bei der kurzen Pause hatten wir wohl

zwei Hunde verloren.

Es waren nur noch 4 Hunde zu sehen.

2 Hunde waren in einer Schneewehe komplett abgetaucht

und kühlten sich erst einmal ab.

Ja minus 11 Grad war für die Tiere zu warm.

Zu meinem Ärger war der Rest der Strecke ebenerdig

und ging dann nur noch leicht Bergab.

So dass man den Schlitten nur noch bremsen musste.

Aber ich weiß jetzt was so ein Mascha leistet.

Nach den ausspannen mussten wir dann auch

noch die Tiere versorgen und das Futter bringen.

Es gab Lachs für die Tiere und heißen Beerentee für uns.

Die Huskies gliedern sich in 2 Arten.

Der Alaska Huskie (Schlank) und der Sibirische Huskie (Kräftig).

Beide Arten werden gekreuzt um schnelle und

kräftige Tiere zu bekommen.

Alle Tiere sind auch zu Fremden sehr lieb und hören aufs Wort.

Aber nach meiner jetzt gemachten Erfahrung,

gehören diese Tiere aber einfach nicht in unsere Breitengrade.

Hier können die Tiere nicht ihre Wohlfühl Temperatur reichen.