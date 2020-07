Im Sommer hört man immer wieder von tödlichen Badeunfällen im Rhein.

Grund ist die natürliche Strömung und die Unterströmungen durch den Schiffsverkehr.

Doch hier ist es möglich,

in der Schweiz Basel.



Gerade zum Nationalfeiertag der Schweizer, lassen diese sich mit Schwimmhilfen, den Rhein abwärts treiben. Man fährt mit der Straßenbahn Rheinaufwärts und zieht sich dann am Ufer aus. Seine Sachen verstaut man dann in einen Wasserdichten Sack, der gleichzeitig als Schwimmhilfe dient.

Der Rhein ist hier sehr klar, aber auch sehr Steinig. Badeschuhe sind ein muss.

Die Schwimmer sind auf der rechten Seite Stromabwärts, die Schiffe auf der linken Seite. Ab und zu kreuzt eine Fähre den Rhein. Diese Fähre hat keinen Motor und wird nur an einem Seil mit Hilfe der Strömung über den Rhein gefahren.

Eine schöne Erfahrung