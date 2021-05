Hätte es jemand gedacht, in Essen gibt es einen Wasserfall.

Gut zwei Jahre war er nicht mehr vorhanden, zu wenig Wasser.

Aber die Regenfälle der letzten Tage haben ihm wieder zum Leben erweckt.

Man könnte sagen, er speißt zum Teil den Baldenysee. Alles was der Gully nicht schafft, geht über einen Überlauf direkt in den See. Die freigespülten Wurzeln der Bäume am Rand des Wasserlaufs deuten an, was möglich ist, wenn der Bach mal wieder richtig Wasser führt.

Er kommt aus dem Essener „Gebirgsmassiv“

und liegt in der Nähe der Zeche Carl Funke, an der Freiherr von Stein Straße hinter dem Haus 269.

Der Fußweg lädt zu Spaziergängen ein.