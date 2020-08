Quallen das neue Superfood?

Wer Quallen isst, hilft der Natur.

Dabei sind wir noch nicht im Dschungelcamp.

So ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung

Auch das Quallen Problem an den Küsten ist Menschen gemacht.

Durch Überfischung von Thun und Schwertfisch sowie der Überdüngung der Meere konnten sich die Quallen stark vermehren. In Asien stehen die Quallen schon länger auf der Speisekarte.

Jetzt hat sich auch ein Sternekoch Gennaro Esposito die Quallen entdeckt und kredenzt Quallencarpaccio mit Büffelmozzarella

Quallen haben das Zeug zu einem Lebensmittel, das nicht nur satt,

sondern auch gesund macht, so die These.

Quallenschwärme legten bereits Atomkraftwerke und Flugzeugträger lahm.

Den ganzen ausführlichen Bericht finden

Sie hier bei der SZ: Quallen als Lebensmittel für die gesunde Ernährung