"Ich bin immer noch total überwältigt von diesem einzigartigen Event am Baldeneysee. Es war geprägt von einer unglaublichen Stimmung, unvergesslichen Momenten und unbeschreiblichen Gefühlen vom Start bis zum Ziel." Jörn Schulz, Vorsitzender des Vereins Be Strong for Kids bemüht im Rückblick auf "Swim For Kids 2020" gerne den Superlativ.



Brachte das Schwimmevent für den guten Zweck doch über 25.000 Euro für kranke Kinder ein! Nicht nur die Durchquerung des Sees über 7,5 Kilometer machte die Veranstaltung so besonders, sondern vor allem die Überzeugung, gemeinsam so viel erreichen zu können.

15 Athleten, Hobby- und Profisportler, starteten begleitet von ihren Teams auf Stand Up Paddling Boards von Kupferdreh aus in Richtung Regattaturm. Zwischen 1,35 und 2,45 Stunden brauchten die Teilnehmer für die Distanz.

Spenden für bewegungsfördernde Projekte

Jeder Kilometer zählte. Die Summe wird gleich auf mehrere bewegungsfördernde Projekte von Be Strong for Kids aufgeteilt und der Sporttherapie der Krebsstation für Jugendliche und junge Erwachsene des Uniklinikums gespendet.