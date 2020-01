Bald ist es wieder soweit – Polarsoccer bei Essen.OnIce auf dem Kennedyplatz. Und natürlich darf das traditionelle Benefizspiel vor der eigentlichen „Weltmeisterschaft“, die am 7./8. Februar (Vorrunde) und 14./15. Februar (Finalrunde) mit 54 Mannschaften ausgetragen wird, auch in diesem Jahr nicht fehlen. Die AllbauSporties spielen am Dienstag, 4. Februar, um 18:45 Uhr gegen die StadtwerkeAllstars für die Aktion Lichtblicke, die unverschuldet in Not geratene Familien in NRW unterstützt.

Mit dabei sind unter anderem Essener Fußballexperten wie Marcus Uhlig (Chef der Fußballer von Rot-Weiss Essen), der sportliche Leiter der Rot-Weissen, Jörn Nowack, aber auch Fußball-Exoten wie Weltklasse-Beachvolleyballer Alexander Walkenhorst, Vc Allbau-Trainer Marcel Werzinger und Jaron Siewert (Trainer der Bundesliga-Handballer von TuSEM Essen).

Für drei Polar Soccer ist es die Premiere

Auch in diesem Jahr gibt es mit Jaron Siewert, Florian Zeutschler und Jörn Nowak drei Sportler, die auf dem Eis am Kennedyplatz Premiere feiern. Sie werden wahrscheinlich die Zuschauer nicht nur mit Toren, sondern bestimmt auch mit unfreiwilligen sportlichen Ausrutschern begeistern. Das gehört einfach bei Polarsoccer, Fußball auf Eis in Hallenturnschuhen und gepolsterter Eishockeyausrüstung, dazu. Denn von sportlicher Eleganz kann beim Polarsoccer wirklich keine Rede sein. Jedes Tor wird süffisant vom Miterfinder des Polarsoccers, Uwe Loch, am Mikrofon kommentiert und von der Allbau GmbH und der Stadtwerke Essen AG mit 50 Euro an die „Aktion Lichtblicke“ honoriert. Letztes Jahr kamen so 2.500 Euro für Lichtblicke zusammen. Gespielt wird 2x15 min.

Jetzt muss am kommenden Dienstag nur noch das Wetter mitspielen