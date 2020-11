Brenntag ist neuer Premiumsponsor der Ruhrpott Schmiede. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen ist seit Oktober offizieller Partner des TUSEM.



Brenntag liefert Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien und ist damit die Verbindung zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Brenntag kauft von seinen Lieferanten große Mengen an Industrie- und Spezialchemiekalien, kommissioniert diese in bedarfsgerechte Größen und bietet seinen Kunden in zahlreichen Industrien ein umfassendes Sortiment an chemischen Produkten und Lösungen an.

"Als Unternehmen mit Hauptsitz in Essen und starken lokalen Bindungen im gesamten Ruhrgebiet freuen wir uns sehr, TUSEM Essen zu unterstützen und zu seinem Erfolg beizutragen. Handball ist ein ehrlicher und gradliniger Sport und das passt gerade zu Brenntag", erklärt Uwe Schültke, COO Brenntag EMEA.

Auch die TUSEM-Verantwortlichen blicken der Zusammenarbeit mit dem Essener Chemieunternehmen mit Vorfreude entgegen: "Mit Brenntag freuen wir uns auf einen starken lokalen Partner, der uns auf dem weiteren Weg in der LIQUI MOLY HBL aber vor allem auch bei der Förderung und Ausbildung junger Talente unterstützt und somit letztlich perfekt zum TUSEM passt", sagt TUSEM-Vertriebsmanager Jonathan Krause.