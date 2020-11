Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen Aufsteiger SV Straelen im Stadion Essen.

Doch das Spiel ist nicht nur für RWE-Fans interessant: Auch die Anhänger des Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen dürften genauer auf die Partie schauen. Mit Malek Fakhro steht ein ehemaliger Spieler der Schwarz-Weißen im Kader des SV Straelen. Der 22-Jährige wechselte erst im Sommer diesen Jahres vom Uhlenkrug an die Römerstraße. Insgesamt spielte der Angreifer fünf Spielzeiten lang in der Senioren-Mannschaft des Teams aus dem Essener Süden. Zuvor war er aber auch schon einige Jahre in der Jugend der Schwarz-Weißen aktiv. Besonders in der vergangenen Saison stach der Goalgetter mit einer Top-Leistung hervor und erzielte in 20 Spielen insgesamt zwölf Treffer.

Die Belohnung dafür erhielt der Deutsch-Libanese in Form eines Vertrages beim jetzigen Regionalligisten SV Straelen. Für den konnte Fakhro bislang jedoch keine einzige Minute spielen. Der Grund: In der Sommer-Vorbereitung verletzte sich der Torjäger schwer am Fuß und musste operiert werden. Seit dem schuftet er für sein Comeback - ob er das am Samstag gegen Straelen schon geben darf? Die ETB-Fans würden es ihm mit Sicherheit gönnen.

Charmaine Fischer