Die Geburt liegt nun schon etwas zurück, der Alltag mit dem Baby ist eingekehrt und Mütter möchten wieder aktiver und fitter werden und den Schwangerschaftspfunden den Kampf ansagen. Fitness mit dem Spaziergang mit dem Kinderwagen verknüpfen? Das ist gar nicht so schwer. Beim Angebot „BauchBuggyGo“ zeigt die VKJ-Familienbildungsstätte Interessierten ab dem 17. August, wie es geht!



Direkt vor der Haustür der VKJ-Familienbildungsstätte (FBS) an der Brunnenstraße 29 liegt der Stadtgarten, der zum Bewegungsraum für junge Mütter mit Kindern im Alter von 3 Monaten bis zum 3. Lebensjahr wird. Kursleiterin Anja Kahl ist prä- und postnatale Fitnesstrainerin und wird den Teilnehmerinnen an der frischen Luft zeigen, wie unkompliziert das effektive Training ist. Im Kurs werden Beckenboden und Körpermitte trainiert, man kann die Bewegung unter freiem Himmel genießen und neue Eltern kennenlernen. Die Treffen finden an acht Terminen vom 17. August bis zum 5. Oktober montags von 9.15 bis 10.45 Uhr statt. Anmeldung unter Tel. 0201/84 63 577 oder online unter www.vkj.de/kurse