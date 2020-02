Am kommenden Wochenende steigen nun auch alle Seniorenmannschaften – nach der rund zehnwöchigen Winterpause – wieder in die Meisterschaftsspiele in den Kreisligen am Niederrhein ein.

Dabei ist die Lage für die I. Mannschaft von Fortuna Bredeney alles andere als komfortabel. Rund acht Monate nach dem Abstieg aus der Kreisliga A steht sie aktuell nun auch in der Kreisliga B auf einem direkten Abstiegsplatz.

Grund genug, der Sache einmal nachzugehen. Deshalb haben wir den Sportlichen Leiter in Bredeney, Sven Schmiedel, gebeten, sich den Fragen unserer Redaktion zu stellen.

Zum Interview -> Klick.