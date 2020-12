Groß war die Freude über den Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga beim TUSEM. Doch für das Team aus dem Essener Süden läuft es in der aktuellen Saison alles andere als rund: Auch die letzten beiden Partien gegen den Bergischen HC und der HSG Wetzlar gingen verloren. Damit überwintert TUSEM auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Ohne Punkte kehrten die Essener einen Tag vor Heilig Abend aus Solingen zurück. Beim Bergischen HC unterlag die Mannschaft von Trainer Jamal Naji mit 29:35.

Auch beim letzten Spiel am gestrigen Sonntag gegen die favorisierte HSG Wetzlar musste sich TUSEM "Am Hallo" geschlagen geben. Der Aufsteiger verlor mit 29:36 in der heimischen Halle. Verzichten musste die Ruhrpottschmiede dabei auf Leistungsträger Noah Beyer (Nasenbeinbruch) und Kapitän Jonas Ellwanger (Knieverletzung).

Gute Anfangsphase

Nach einer guten Anfangsphase gaben die Essener die Partie aus der Hand. Der komfortable zwischenzeitliche Fünf-Tore-Vorsprung wurde immer kleiner. Letztendlich behielten die Gäste aus Wetzlar die Nerven und gingen als Sieger aus dem Spiel hervor.

„Wir spielen 41 Minuten lang sensationell Handball. Bis dahin war ich auch erstaunt, dass wir das so routiniert und clever gespielt haben. Wir sind unfassbar viel Tempo gegangen und haben versucht dieses Tempo weiterzugehen. Aber wir müssen einfach das Verständnis entwickeln, dass Tempospiel nicht heißt, dass wir im Positionsangriff auch schnell abschließen müssen. Das war in der Schlussphase nicht clever genug gespielt von uns", analysierte TUSEM-Trainer Jamal Naji nach der Niederlage.

Für den TUSEM steht nun die Winterpause an, ehe es Anfang Februar in der Liqui Moly Handball-Bundesliga gegen die Füchse Berlin weitergeht.