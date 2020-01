Die Turniersaison beim HSV Essen Kupferdreh beginnt wieder mit unserem beliebten Hunderennen für Jedermann !

KEINE ANMELDUNG AM VERANSTALTUNGSTAG!

Vorherige Anmeldung erforderlich!

Hunderennen am Sonntag den 29.03.2020

an der Nierenhoferstr. 12 in 45257 Essen- Kupferdreh.

Einlass: 9 Uhr Erster Start: ca. 10 Uhr

Klassen:

20cm- 30cm, 31cm- 40cm, 41cm- 50cm, 51cm- 60cm

über 60cm

Senioren ab 8 Jahre (Gleiche Größen Klassen)

Welpen bis 5 Monate

Junghunde 6 bis 10 Monate

Bitte seid fair und meldet eure Hunde in der richtigen Klasse! Bei Unsicherheiten werden wir nachmessen!

Startgeld: 10€ / Hund

Jeder Hund startet einzeln 2 Läufe. Laufstrecke 50m mit elektronischer Zeitmessung. Offen für alle Rassen außer Windhunde.

MIT MANNSCHAFTSWERTUNG FÜR DEN WANDERPOKAL "KUPFERHAMMER PFOTENFLITZER CUP"

Regeln für die Mannschaftswertung!

Eine Mannschaft besteht aus 3 Hunden und 3 Hundeführern, die beste Zeit der 2 Einzelläufe geht in die Mannschaftswertung. Die Mannschaft mit der geringsten Gesamtzeit gewinnt den Wanderpokal.

Die Mannschaften müssen vorher gemeldet werden. Keine Nachmeldungen von Mannschaften am Veranstaltungstag möglich!!!

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, die ersten drei jeder Klasse

in der Einzelwertung erhalten einen Ehrenpreis. Für das leibliche Wohl ist zu moderaten Preisen gesorgt.

Wir nehmen Eure Meldungen ab sofort unter:

hunderennen@hsvessen-kupferdreh.de

entgegen.

Bitte in der Meldung Name des Hundeführers, Hundename sowie die Klasse in der gestartet wird angeben. Ihr erhaltet eine Bestätigungsmail mit der Bankverbindung für das Startgeld. Am Renntag bitte unbedingt einen gültigen Impfausweis mitführen. Hunde die unser Vereinsgelände nutzen MÜSSEN Haftpflichtversichert sein.

Meldeschluss: 22.3.2020

Wir freuen uns auf Eure Meldungen.

Wegbeschreibung und Infos zum Verein unter

www.hsvessen-kupferdreh.de