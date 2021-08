Letzte Woche, gab es noch Hoffnung im Spiel zu bleiben.

20 Sekunden vor dem Spielende in Solingen, war der erste Sieg für die Cardinals möglich.

Doch ein Blackout des Quaterback brachte auch wieder eine Niederlage.

Im vierten Versuch spikte er den Ball, um die Spieluhr anzuhalten. Er war der Meinung den dritten Versuch zu spielen. So ging der Ballbesitz an Solingen und das Spiel war mit 23:20 entschieden.

In Langenfeld, war jetzt alles anders. Die Langenfelder konnten sofort gestoppt werden und die Cardinals konnten unterstützt von vielen Fouls der Langenfelder, zum ersten Mal in dieser Saison in Führung gehen. Der Zusatzpunkt misslang, durfte aber auch durch ein Foul der Langenfelder wiederholt werden. Aber auch der erneute Versuch gelang nicht, er wurde von den Langenfeldern geblockt und über das ganze Feld in die Endzone getragen. Zwei Punkte für Langenfeld, es stand 2:6.

Danach punkteten die Longhorns noch zweimal und erzielten auch noch ein Safty.

Die Cardinals konnten wie in der ganzen Saison nicht ihr Laufspiel etablieren.

So stand es dann zum Ende auch 42:12 für Langenfeld.

4 Spiele stehen jetzt noch aus,



am Sonntag geht es im Heimspiel am Hallo gegen den Tabellenführer Düsseldorf.



Die WAZ verlost dafür VIP Tickets!

Somit sollte der letzte Platz für die Cardinals sicher sein, da man ja auch im direkten Vergleich mit Solingen und Langenfeld verloren hat.

Abgestiegen müssen die Cardinals allerdings noch nicht sein.

Zwei Vereine aus der zweiten Liga werden Aufsteigen.

Die Changen für Berlin und Düsseldorf stehen gut. Aber es werden auch zwei Vereine in die GFL 2 aufsteigen. Durch die freien Plätze könnten die Cardinals in der GFL 2 bleiben.

Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Nord1