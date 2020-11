Reisen in Risikogebiete alles kein Problem

Vermeiden Sie Reisen die nicht notwendig sind.

Fahren Sie nicht in Risikogebiete, dass wünschen die Bundesregierung und auch Arbeitgeber.

Weiter werden auch Reisewarnungen ausgesprochen.

Aber warum fährt dann die Deutsche Fußball Nationalmannschaft in ein Risikogebiet.

Schon das Spiel gegen die Ukraine in dessen Team 5 Personen positiv getestet wurden fand statt.

Jetzt fährt man in ein Hochrisikogebiet nach Spanien nur um Fußball zu spielen.

Der DFB hat zugestimmt. Man habe ja ein sehr gutes Sicherheitskonzept.

Trotzdem warum geht man so ein Risiko ein?



Die Fernsehgelder werden es wohl sein.

Die Spieler werden eng mehrfach auf Corona getestet.

Fehlen diese Tests nicht dann der Allgemeinheit und sind Ressourcen Verschwendung?

Wäre es nicht besser die Spiele nicht im TV zu übertragen und die Fernsehgelder zu sparen?

Dann würde man sehen, ob die Spiele doch nicht nur wegen der Einnahmen für den DFB durchgeführt werden.

Die Fernsehgelder könnte man doch dem Gastronomiebereich zur Verfügung stellen. Da gibt es leider keine Übertragung im TV.