Champions League-Teilnehmer SG Flensburg-Handewitt war erwartungsgemäß eine Nummer zu groß für die Bundesliga-Handballer des Tusem. Der Aufsteiger schlug sich am Mittwochabend an der dänischen Grenze wacker, verlor am Ende aber doch mit 28:35 (14:18).



Die Mannschaft von Trainer Jamal Nadj zeigte keine Angst vor großen Namen und stand recht gut in der Abwehr. Allerdings konnten sich die Flensburger auf die individuelle Klasse ihrer Torjäger verlassen. Hampus Wanne traf zehnmal, Johannes Golla erzielte acht Treffer. Zudem ließ der Tusem im Angriff zu viel liegen.

Am Samstag, 19. Dezember, geht es schon weiter. Ab 20.30 Uhr gastiert Mitaufsteiger HSC Coburg in der Sporthalle am Hallo. Doch es ist nicht nur das Duell der Neulinge, sondern auch das Aufeinandertreffen der beiden Schlusslichter. Der Tusem hat bisher drei Punkte auf seinem Konto, die Coburger kassierten in den ersten zehn Spielen ausnahmslos Niederlagen. Am vergangenen Wochenende platzte allerdings der Knoten. Bei der deutlich höher eingeschätzten MT Melsungen feierten die Franken einen überraschenden 32:27-Erfolg. Am Mittwochabend zogen sie allerdings gegen Frisch-Auf Göppingen mit 21:29 den Kürzeren.

Auch in der abgebrochenen Zweitliga-Saison trafen die beiden Teams kurz vor Weihnachten am Hallo aufeinander. Damals siegte Coburg mit 29:25. Revanche ist somit angesagt.