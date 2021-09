Nach langer Coronapause konnte am Samstag den 4.9.2021 auf dem Gelände des Eisenbahner-Sportvereins Grün-Weiß wieder gefeiert werden. Die Kanuabteilung lud zum Sommerfest ein und dieses wurde gloreich angenommen. Unter Einhaltung der 3G-Regeln konnte das Fest draußen am Bootshaus der am Baldeneysee gelegenen Abteilung stattfinden.

Neben vielen Spielen und geselligen Angeboten war die ausgeliehene Kanurutsche des Bezirks 8 vom Verband Kanu NRW das Highlight. Auf der fast 3m hohen Rutsche musste nicht nur klein, sondern auch groß Mut zusammen nehmen um sicher in das kühle Nass des Baldeneysees zu landen. Ein feucht-fröhlicher Spaß für die ganze Familie.