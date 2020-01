Handballzweitligist TUSEM darf sich über die Verpflichtung eines weiteren Talentes freuen: Ab der kommenden Saison wird Eloy Morante Maldonado für die Essener spielen. Der 21-jährige Rückraumspieler kommt vom TSV Bayer Dormagen.



Seit der Saison 2017/18 ist er ein fester Bestandteil der Profimannschaft des TSV Bayer Dormagen. In der letzten Saison hat er in 33 Spielen 105 Tore erzielt. Neben dem Handball studiert der Rückraumspieler Sportmanagement und Kommunikation an der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Maldonado kommt, Genz geht. Ab dem 1. Juli wird der von den Füchsen Berlin ausgeliehene Torwart Fredrik Genz dem Handballzweitligisten TUSEM nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der 1,94 Meter große Keeper bleibt beim Hauptstadtclub und wird dort in der kommenden Saison für die Bundesligamannschaft spielen.

Die Gespräche mit möglichen Nachfolgern sind beim TUSEM bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. "In den nächsten Wochen werden wir unsere Entscheidung für die kommende Saison verkünden“, so Niels Ellwanger zum Wechsel.