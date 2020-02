Am kommenden Sonntag rollt wieder der Ball in der Oberliga Niederrhein. Zum ersten

Meisterschaftsspiel im neuen Jahr begrüßt der ETB Schwarz-Weiß Essen dann die SSVg Velbert 02 amheimischen Uhlenkrug. Nach der langen Vorbereitungszeit freut sich die Mannschaft von ETB-Coach

Ralf vom Dorp darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht. Der Anstoß erfolgt um 15 Uhr.



An diverse Schulen und soziale Einrichtungen verschenkten die Schwarz-Weißen, in einer viel

beachteten Trikotaktion während der Winterpause, komplette Trikotsätze. Der ETB lädt alle an der

Aktion beteiligten Schulen und Einrichtungen zum kostenlosen Spielbesuch im altehrwürdigen

Uhlenkrugstadion am Sonntag ein!

Velbert gehörte zu Beginn klar zum Favoritenkreis der Oberliga

Die ETB-Gäste aus Velbert gehörten vor der Saison mit dem SV Straelen und dem 1. FC Bocholt zum

engeren Favoritenkreis der Oberliga Niederrhein. Nach sieben Partien hatte man aber erst neun Zählerauf dem Konto, und es folgte die Trennung von Chefcoach Alexander Voigt. Am achten Spieltag

übernahm dann Ex-ETB-Spieler Marcus John - der rund zehn Jahre lang als Spieler für die Schwarz-Weißen auflief – das Zepter in der Christopeit Sport-Arena. Seit seinem Amtsantritt lief es wieder rund

bei der Sport- und Spielvereinigung, und sein Team holte aus zwölf Partien starke 24 Punkte. Dadurch kletterten die Velberter auf den fünften Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein.

Am letztenWochenende bestritten sie bereits wieder ein Punktspiel, mussten bei der Nachholpartie in Baumberg

aber eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Gute Erinnerungen an das Hinspiel in Velbert

An das Hinspiel haben die Schwarz-Weißen sehr guteErinnerungen, denn am dritten Spieltag schafften sie nach einer starken Performance einen verdienten 3:1-Auswärtssieg (Tore: Robin Fechner, Malek Fakhro und ein Eigentor) in Velbert.

ETB-Trainer Ralf vom Dorp sagt zum Spiel am Sonntag: „Wir müssen gegen die SSVg Velbert eine

Topleistung abrufen, um die drei Punkte am Uhlenkrug zu halten. Das ist auch unser Ziel. Im Hinspiel

beim 3:1-Erfolg haben wir eines unserer stärksten Spiele gezeigt. Diese Leistung müssen wir

wiederholen. Dazu müssen wir aber die schnellen Offensivspieler von Velbert in den Griff kriegen undihnen keine Räume lassen.“

Verzichten müssen die „Schwatten“ gegen die SSVg Velbert auf Mittelfeldregisseur Ömer Erdogan,

Abwehrspieler Erik May und Angreifer Tristan Richter.