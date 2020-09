Erleichterungen für den Sport

Zuschauer für Bundesliga und Regionalligen wieder zugelassen

Fans dürfen wieder in größerer Zahl in die Stadien und die Sportereignisse live miterleben.

Bis zu 20 Prozent der Kapazitäten können von den Vereinen in der ersten Bundesliga in einer sechswöchigen Testphase genutzt werden.

Jetzt müssen die Vereine ihre Hygienekonzepte umsetzen.

Die Staatskanzleien der Länder einigten sich heute auf diese eine bundesweit Regelung, die bereits ab dem Wochenende gelten soll. Es dürfen mindestens 1.000 Menschen in die Sportstätten kommen, darüber hinaus sind 20 Prozent der Kapazität nutzbar, wie der WDR aus einem Interview mit Karl Josef Laumann mitteilte. Die Entscheidung ist nicht nur für den Profifußball gültig. Auch andere Sportarten wie Eishockey, Handball, können bei ihren Spielen nun zumindest teilweise wieder etwas an Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf generieren.

Laut Karl-Josef Laumann sollen es in Nordrhein-Westfalens bei der Fußball-Regionalliga sogar ein Drittel der Plätze von Fans genutzt werden.